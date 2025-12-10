English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kerala SS-497 Lottery Result Today: സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം വന്നു; ഒരു കോടി ഈ നമ്പറിന്!

Kerala SS-497 Lottery Result Today: സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം വന്നു; ഒരു കോടി ഈ നമ്പറിന്!

Kerala Sthree Sakthi SS-497 Lottery Result Today: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ തുടർന്ന് മാറ്റിവെച്ച സ്ത്രീ ശക്തി എസ്എസ് 497 ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ഫലം വന്നു. 

 

എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലുമാണ് സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കാറുള്ളത്. 

 
SU 126019 എന്ന നമ്പരിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമായ ഒരു കോടി ലഭിച്ചത്.   

ST 377498 എന്ന നമ്പരിനാണ് രണ്ടാം സമ്മാനമായ 30 ലക്ഷം ലഭിച്ചത്.   

ST 758446 എന്ന നമ്പരിനാണ് മൂന്നാം സമ്മാനമായ 5 ലക്ഷം ലഭിച്ചത്.   

സമാശ്വാസ സമ്മാനം - SN 126019, SO 126019, SP 126019, SR 126019, SS 126019, ST 126019, SV 126019, SW 126019, SX 126019, SY 126019, SZ 126019   

നാലാം സമ്മാനം - 0792, 0911, 1382, 1795, 2206, 2294, 2563, 2568, 4015, 4202, 5085, 6101 6447 6997 7140 7743 7951 9590 9729

Kerala Lottery Result Sthree Sakthi Lottery Result കേരള ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

