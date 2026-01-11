Kerala Lottery Result SM-37: സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് സമൃദ്ധി.
സമൃദ്ധി എസ്എം -37ന്റെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടന്നത്.
ഒന്നാം സമ്മാനം - MG 749464
രണ്ടാം സമ്മാനം - MF 891649
മൂന്നാം സമ്മാനം - MH 218386
സമൃദ്ധി ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.
ഫലത്തിന്റെ പൂർണരൂപം സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!