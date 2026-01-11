English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Samrudhi SM-37 Result: ഒരു കോടി ആർക്ക്? സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം വന്നു

Kerala Lottery Result SM-37: സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് സമൃദ്ധി. 

 

സമൃദ്ധി എസ്എം -37ന്റെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടന്നത്. 

 
ഒന്നാം സമ്മാനം - MG 749464  

രണ്ടാം സമ്മാനം - MF 891649  

മൂന്നാം സമ്മാനം - MH 218386  

സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.     

ഫലത്തിന്റെ പൂർണരൂപം സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.     

Kerala lottery Samrudhi Lottery സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

