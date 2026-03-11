English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kerala DL 43 Lottery Result Today: ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി എടുത്തിരുന്നോ? നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം വന്നു, ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ?

Kerala DL 43 Lottery Result Today: ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി എടുത്തിരുന്നോ? നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം വന്നു, ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ?

Dhanalekshmi DL 43 Lottery Result Today: ബുധനാഴ്ചകളിൽ നറുക്കെടുക്കുന്ന ധനലക്ഷ്മിയുടെ ഫലം വന്നു. ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് 3 മണിക്കായിരുന്നു നറുക്കെടുപ്പ്. 

 

ധനലക്ഷ്മി ഡിഎൽ 43 എന്ന ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടന്നത്.

 
തിരുവനന്തപുരം ​ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്.   

ഒന്നാം സമ്മാനമായ ഒരു കോടി DD 543799 എന്ന നമ്പരിനാണ് ലഭിച്ചത്.   

രണ്ടാം സമ്മാനം DC 480465 എന്ന നമ്പരിനും മൂന്നാം സമ്മാനം DM 298427 എന്ന നമ്പരിനുമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക 30 ലക്ഷം രൂപയാണ്. മൂന്നാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കും. 

നാലാം സമ്മാനം നേടിയിരിക്കുന്ന നമ്പരുകൾ ഇവയാണ്: 0710  0865  1003  1282  1508  2116  3316  3710  4173  4294  4942  5089  5243  5403  5509  5718  6322  6453  9191  

ഒരു കോടിയിൽ തുടങ്ങുന്ന ധനലക്ഷ്മിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്. 50 രൂപയാണ് ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ വില. സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ വൈകിട്ട് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. 

