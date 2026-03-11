Dhanalekshmi DL 43 Lottery Result Today: ബുധനാഴ്ചകളിൽ നറുക്കെടുക്കുന്ന ധനലക്ഷ്മിയുടെ ഫലം വന്നു. ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് 3 മണിക്കായിരുന്നു നറുക്കെടുപ്പ്.
ധനലക്ഷ്മി ഡിഎൽ 43 എന്ന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് ധനലക്ഷ്മി ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്.
ഒന്നാം സമ്മാനമായ ഒരു കോടി DD 543799 എന്ന നമ്പരിനാണ് ലഭിച്ചത്.
രണ്ടാം സമ്മാനം DC 480465 എന്ന നമ്പരിനും മൂന്നാം സമ്മാനം DM 298427 എന്ന നമ്പരിനുമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക 30 ലക്ഷം രൂപയാണ്. മൂന്നാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കും.
നാലാം സമ്മാനം നേടിയിരിക്കുന്ന നമ്പരുകൾ ഇവയാണ്: 0710 0865 1003 1282 1508 2116 3316 3710 4173 4294 4942 5089 5243 5403 5509 5718 6322 6453 9191
ഒരു കോടിയിൽ തുടങ്ങുന്ന ധനലക്ഷ്മിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്. 50 രൂപയാണ് ധനലക്ഷ്മി ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ വൈകിട്ട് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.
