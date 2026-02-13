English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Kerala SK-40 Lottery Result Today: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം ആരുടെ കൈകളിൽ? സുവർണ കേരളം ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

Kerala SK-40 Lottery Result Today: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം ആരുടെ കൈകളിൽ? സുവർണ കേരളം ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

Suvarna Keralam SK-40 Lottery Result Today: തിരുവനന്തപുരം ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് സുവർണ കേരളം ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്.

 

സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് സുവർണ കേരളം. എസ്കെ 40 ലോട്ടറിയുടെ ഫലമാണ് ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

 
ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഒന്നാം സമ്മാനമായ ഒരു കോടി രൂപ ലഭിച്ചത് RN 797665 എന്ന നമ്പറിനാണ്.  

രണ്ടാം സമ്മാനമായ 30 ലക്ഷം രൂപ നേടിയ നമ്പർ RX 605525 ഇതാണ്.   

മൂന്നാം സമ്മാനം RW 512195 എന്ന നമ്പരിനാണ് ലഭിച്ചത്. 5 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഭാ​ഗ്യശാലിക്ക് ലഭിക്കുക.   

നാലാം സമ്മാനം (5000/-) - 0450  0553  0657  0993  1169  3028  3572  3727  4103  4222  4320  4357  4783  5483  6100  6142  8383  9158  9561  

സമാശ്വാസ സമ്മാനം (5000/-) - RO 797665, RP 797665, RR 797665, RS 797665, RT 797665, RU 797665, RV 797665, RW 797665, RX 797665, RY 797665, RZ 797665  

