/Kerala DL-52 Lottery Result Today: ധനലക്ഷ്മിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം നേടിയ ഭാഗ്യവാനാര്? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം

Dhanalekshmi DL-52 Kerala Lottery Result Today: ധനലക്ഷ്മി DL-52 ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഫലം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്കാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്
ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി രൂപയും രണ്ടാം സമ്മാനമായി 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുക. നാലാം സമ്മാനവും സമാശ്വാസ സമ്മാനവും അയ്യായിരം രൂപ വീതമാണ് ലഭിക്കുക.
ഒന്നാം സമ്മാനം DO 183883 എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ്. രണ്ടാം സമ്മാനം നേടിയിരിക്കുന്നത് DY 146031 എന്ന നമ്പർ ടിക്കറ്റാണ്. DR 265833 എന്ന നമ്പരിനാണ് മൂന്നാം സമ്മാനം.
സമാശ്വാസ സമ്മാനം: DN 183883, DP 183883, DR 183883, DS 183883, DT 183883, DU 183883, DV 183883, DW 183883, DX 183883, DY 183883, DZ 183883
നാലാം സമ്മാനം: 0173 1798 2039 2858 3451 4054 4165 4528 6386 6513 6542 7502 7516 8317 8593 8933 9336 9485 9991
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2,000 രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ആറാം സമ്മാനം ആയിരം രൂപയും ഏഴാം സമ്മാനമായി 500 രൂപയും എട്ടാം സമ്മാനമായി 200 രൂപയും ലഭിക്കും. ഒൻപതാം സമ്മാനമായി 100 രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുക