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Kerala SS-528 Lottery Result Today: സ്ത്രീ ശക്തിയിലൂടെ ഒരു കോടി ആരുടെ കൈകളിലേക്ക്? ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം...

Written ByKarthika V
Published: Jul 14, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 12:57 PM IST

Kerala Lottery Result Today 14.07.2026: തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജങ്ഷനിലെ ​ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. 

 

ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് നോക്കാം...

 

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സ്ത്രീ ശക്തി 528 എന്ന ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. 

 

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എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലുമാണ് സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. 

 

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ഒരു കോടി രൂപയാണ് സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം.

 

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രണ്ടാം സമ്മാനമായി 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുക. 

 

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50 രൂപ വിലയുള്ള ഭാ​ഗ്യതാരയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനത്തുക 100 രൂപയാണ്.

 

TAGS:
Kerala Lottery Result
Sthree Sakthi

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