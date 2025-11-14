Kerala SK-27 Lottery Result Today: സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് സുവർണ കേരളം.
സുവർണ കേരളത്തിന്റെ എസ്കെ 27 എന്ന സീരിസിലുള്ള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്.
ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക. രണ്ടാം സമ്മാനമായി 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷം രൂപയും ലഭിക്കും.
നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപയാണ്. കൂടാതെ സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ വീതം ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്.
തിരുവനന്തപുരം ഗോർക്കി ഭവനിൽ നടക്കുന്ന നറുക്കെടുപ്പിന്റെ ഫലം ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്ക് ശേഷം അറിയാൻ സാധിക്കും.
സുവർണ കേരളം ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.
സുവർണ കേരളത്തിന്റെ വില 50 രൂപയാണ്. ഫലത്തിന്റെ പൂർണരൂപം വൈകിട്ടോടെ ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.
