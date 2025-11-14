English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kerala Lottery Result Today 14 November 2025: സുവർണ കേരളത്തിലൂടെ ഒരു കോടി ആർക്ക്? ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

Kerala SK-27 Lottery Result Today: സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് സുവർണ കേരളം. 

 

സുവർണ കേരളത്തിന്റെ എസ്കെ 27 എന്ന സീരിസിലുള്ള ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. 

 
ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക. രണ്ടാം സമ്മാനമായി 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷം രൂപയും ലഭിക്കും.   

നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപയാണ്. കൂടാതെ സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ വീതം ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്.   

തിരുവനന്തപുരം ​ഗോർക്കി ഭവനിൽ നടക്കുന്ന നറുക്കെടുപ്പിന്റെ ഫലം ഉച്ചതിരി‍ഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്ക് ശേഷം അറിയാൻ സാധിക്കും.   

സുവർണ കേരളം ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.   

സുവർണ കേരളത്തിന്റെ വില 50 രൂപയാണ്. ഫലത്തിന്റെ പൂർണരൂപം വൈകിട്ടോടെ ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. 

Kerala Lottery Result Suvarna Keralam Suvarna Kerala Lottery സുവർണ കേരളം കേരള ഭാ​ഗ്യക്കുറി സുവർണ കേരളം ഭാ​ഗ്യക്കുറി

