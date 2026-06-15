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Kerala BT-58 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? ഭാ​ഗ്യതാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

Written ByKarthika V
Published: Jun 15, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 01:03 PM IST

Bhagyathara BT-58 Kerala Lottery Result: സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് ഭാ​ഗ്യതാര.

 

ഭാ​ഗ്യതാരയുടെ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് നോക്കാം.

 

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ഭാ​ഗ്യതാര ബിറ്റി 58 എന്ന ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. 

 

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ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്ക് ​ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് നറുക്കെടുപ്പ്. 

 

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ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയും രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. മൂന്നാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കും. 

 

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നാലാം സമ്മാനമായും സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ വീതമാണ് ഭാ​ഗ്യശാലികൾക്ക് ലഭിക്കുക.

 

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50 രൂപ വിലയുള്ള ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്. 

TAGS:
Kerala Lottery Result
Bhagyathara Lottery Result
ഭാ​ഗ്യതാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

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