  Kerala BT-41 Lottery Result Today: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയാം; ഭാ​ഗ്യതാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

Kerala BT-41 Lottery Result Today: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയാം; ഭാ​ഗ്യതാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

Bhagyathara BT-41 Lottery Result Today: തിരുവനന്തപുരം ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് ഭാ​ഗ്യതാര ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്.

 

സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് ഭാ​ഗ്യതാര. ബിറ്റി 41 ലോട്ടറിയുടെ ഫലമാണ് ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

 
ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് ഫല പ്രഖ്യാപനം നടന്നത്. ഒന്നാം സമ്മാനമായ ഒരു കോടി രൂപ ലഭിച്ചത് BD 540307 എന്ന നമ്പറിനാണ്.      

രണ്ടാം സമ്മാനമായ 30 ലക്ഷം രൂപ നേടിയ നമ്പർ BD 995570 ഇതാണ്.       

മൂന്നാം സമ്മാനം BL 336803 എന്ന നമ്പരിനാണ് ലഭിച്ചത്. 5 ലക്ഷം രൂപയാണ് വിജയിക്ക് ലഭിക്കുക.       

നാലാം സമ്മാനം (5000/-) - 0012  0077  1855  1909  2058  2596  2979  3857  5109  5255  6370  6581  6704  7430  8261  8536  8877  9196  9578  

സമാശ്വാസ സമ്മാനം (5000/-) - BA 540307, BB 540307, BC 540307, BE 540307, BF 540307, BG 540307, BH 540307, BJ 540307, BK 540307, BL 540307, BM 540307  

