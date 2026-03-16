Bhagyathara BT-45 Kerala Lottery Result Today: എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലുമാണ് ഭാഗ്യതാര ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്.
കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് തിങ്കളാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ നറുക്കെടുക്കുന്ന ഭാഗ്യതാര ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയാണ്.
ഭാഗ്യതാര ബിറ്റി-45 ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം ഗോർക്കി ഭവനിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3 മണിക്ക് ഭാഗ്യതാരയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കും.
ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷവും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്.
നാലാം സമ്മാനമായും സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് 5000 രൂപ വീതം നൽകുന്നുണ്ട്.
50 രൂപ വിലയുള്ള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണ്ണവില; ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് എത്ര കൊടുക്കണം?