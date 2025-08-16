Karunya Lottery Result Today 16 August 2025: ഒരു കോടി നേടിയതാര്? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം

Karunya Lottery Result Today 16 ആഗസ്റ്റ് 2025: ഒരു കോടി രൂപയാണ് കാരുണ്യ ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം
സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ കാരുണ്യ കെആർ-719 (Karunya KR-719) ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ഉടൻ പുറത്തുവരും. ഉച്ചക്ക് ശേഷം 3 മണിക്ക് സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഗോർക്കി ഭവനിൽ വെച്ചാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക.
കാരുണ്യ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ രണ്ടാം സമ്മാനമായി 25 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 10 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുക.
സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 5,000 രൂപയാണ് സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുക.
കാരുണ്യ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയുമാണ്.
കാരുണ്യ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ടിക്കറ്റിന് 50 രൂപയാണ് വില.
കാരുണ്യ ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലുമാണ് നടക്കുക.