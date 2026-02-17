Sthree Sakthi SS-507 Lottery Result Today: തിരുവനന്തപുരം ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്.
സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് സ്ത്രീ ശക്തി. എസ്എസ് 507 ലോട്ടറിയുടെ ഫലമാണ് ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഒന്നാം സമ്മാനമായ ഒരു കോടി രൂപ ലഭിച്ചത് SO 59598 എന്ന നമ്പറിനാണ്.
രണ്ടാം സമ്മാനമായ 30 ലക്ഷം രൂപ നേടിയ നമ്പർ SY 451700 ഇതാണ്.
മൂന്നാം സമ്മാനം SP 881144 എന്ന നമ്പരിനാണ് ലഭിച്ചത്. 5 ലക്ഷം രൂപയാണ് വിജയിക്ക് ലഭിക്കുക.
നാലാം സമ്മാനം (5000/-) - 0527 1202 1362 1579 2112 2525 2960 4105 4237 4426 5361 6674 7945 8222 8233 8706 9173 9178 9528
സമാശ്വാസ സമ്മാനം (5000/-) - SN 595985, SP 595985, SR 595985, SS 595985, ST 595985, SU 595985, SV 595985, SW 595985, SX 595985, SY 595985, SZ 595985
