English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Kerala SS-507 Lottery Result Today: ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി, ഭാ​ഗ്യശാലി ഇതാ..! സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

Kerala SS-507 Lottery Result Today: ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി, ഭാ​ഗ്യശാലി ഇതാ..! സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

Sthree Sakthi SS-507 Lottery Result Today: തിരുവനന്തപുരം ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്.

 

സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് സ്ത്രീ ശക്തി. എസ്എസ് 507 ലോട്ടറിയുടെ ഫലമാണ് ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

 
1 /5

ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഒന്നാം സമ്മാനമായ ഒരു കോടി രൂപ ലഭിച്ചത് SO 59598 എന്ന നമ്പറിനാണ്.        

2 /5

രണ്ടാം സമ്മാനമായ 30 ലക്ഷം രൂപ നേടിയ നമ്പർ SY 451700 ഇതാണ്.         

3 /5

മൂന്നാം സമ്മാനം SP 881144 എന്ന നമ്പരിനാണ് ലഭിച്ചത്. 5 ലക്ഷം രൂപയാണ് വിജയിക്ക് ലഭിക്കുക.         

4 /5

നാലാം സമ്മാനം (5000/-) - 0527  1202  1362  1579  2112  2525  2960  4105  4237  4426  5361  6674  7945  8222  8233  8706  9173  9178  9528  

5 /5

സമാശ്വാസ സമ്മാനം (5000/-) - SN 595985, SP 595985, SR 595985, SS 595985, ST 595985, SU 595985, SV 595985, SW 595985, SX 595985, SY 595985, SZ 595985  

Sthree Sakthi Lottery Kerala Lottery Result സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം കേരള ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

Next Gallery

Pappadam Thoran Recipe: ചോറിനൊപ്പം കാച്ചിയ പപ്പടം തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടോ? പപ്പടം കൊണ്ട് മറ്റൊരു സൈഡ് ഡിഷ് ആയാലോ? ഒരു സിംപിൾ റെസിപ്പി ഇതാ...

You May Like

Sponsored by Taboola