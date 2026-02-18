English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kerala DL-40 Lottery Result Today: ഒരു കോടി ആർക്ക്? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

Kerala DL-40 Lottery Result Today: ഒരു കോടി ആർക്ക്? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

Dhanalekshmi DL-40 Lottery Result Today: തിരുവനന്തപുരം ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്.

 

സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് ധനലക്ഷ്മി. ഡിഎൽ-40 ലോട്ടറിയുടെ ഫലമാണ് ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

 
1 /5

ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഒന്നാം സമ്മാനമായ ഒരു കോടി രൂപ ലഭിച്ചത് DW 809210 എന്ന നമ്പറിനാണ്.          

2 /5

രണ്ടാം സമ്മാനമായ 30 ലക്ഷം രൂപ നേടിയ നമ്പർ DO 503175 ഇതാണ്.           

3 /5

മൂന്നാം സമ്മാനം DX 475553 എന്ന നമ്പരിനാണ് ലഭിച്ചത്. 5 ലക്ഷം രൂപയാണ് വിജയിക്ക് ലഭിക്കുക.           

4 /5

നാലാം സമ്മാനം (5000/-) - 0259  0375  0497  0701  2709  3083  3362  4165  4255  5063  5343  5347  5690  6421  6767  6815  7800  9133  9626  

5 /5

സമാശ്വാസ സമ്മാനം (5000/-) - DN 809210, DO 809210, DP 809210, DR 809210, DS 809210, DT 809210, DU 809210, DV 809210, DX 809210, DY 809210, DZ 809210  

Dhanalekshmi Lottery Result Kerala Lottery Result ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം

