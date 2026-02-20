Kerala SK-41 Lottery Result: ഒരു കോടി അടിച്ചത് നിങ്ങൾക്കാണോ? സുവർണ കേരളം ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം

Suvarna Keralam SK- 41 Lottery Result Today: എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് സുവർണ കേരളം.
സുവർണ കേരളം എസ്കെ-41 എന്ന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഗോർക്കി ഭവനിൽ നടന്നത്.
ഒന്നാം സമ്മാനമായ ഒരു കോടി രൂപ RK 245689 എന്ന ഭാഗ്യ നമ്പറിനാണ് ലഭിച്ചത്.
രണ്ടാം സമ്മാനം നേടിയത് RL 832012 എന്ന നമ്പരിനാണ്. ഈ ഭാഗ്യശാലിക്ക് 30 ലക്ഷം രൂപയാണ് സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക.
മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് RL 332535 എന്ന നമ്പരിനാണ്.
ഇത് കൂടാതെ സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 5000 രൂപ വീതം 11 പേർക്കും ലഭിച്ചു. RA 245689, RB 245689, RC 245689, RD 245689, RE 245689, RF 245689, RG 245689, RH 245689, RJ 245689, RL 245689, RM 245689 ഇതാണ് ആ ഭാഗ്യനമ്പറുകൾ.
നാലാം സമ്മാനം (5000/-) - 2048 2175 2674 3474 3844 4000 4484 4498 5152 5959 6081 6630 7842 8275 8586 8669 8736 9121 9901
Budh Ast 2026: ബുധ അസ്തമയം 2026; ഫെബ്രുവരി 28 മുതൽ വർഷാവസാനം വരെ രാജയോഗം ഈ രാശിക്കാർക്ക്