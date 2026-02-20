English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kerala SK-41 Lottery Result: ഒരു കോടി അടിച്ചത് നിങ്ങൾക്കാണോ? സുവർണ കേരളം ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം

Suvarna Keralam SK- 41 Lottery Result Today: എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് സുവർണ കേരളം. 

 

സുവർണ കേരളം എസ്കെ-41 എന്ന ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ ​ഗോർക്കി ഭവനിൽ നടന്നത്. 

 
ഒന്നാം സമ്മാനമായ ഒരു കോടി രൂപ RK 245689 എന്ന ഭാ​ഗ്യ നമ്പറിനാണ് ലഭിച്ചത്.   

രണ്ടാം സമ്മാനം നേടിയത് RL 832012 എന്ന നമ്പരിനാണ്. ഈ ഭാ​ഗ്യശാലിക്ക് 30 ലക്ഷം രൂപയാണ് സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക.   

മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് RL 332535 എന്ന നമ്പരിനാണ്.   

ഇത് കൂടാതെ സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 5000 രൂപ വീതം 11 പേർക്കും ലഭിച്ചു. RA 245689, RB 245689, RC 245689, RD 245689, RE 245689, RF 245689, RG 245689, RH 245689, RJ 245689, RL 245689, RM 245689 ഇതാണ് ആ ഭാ​ഗ്യനമ്പറുകൾ.  

നാലാം സമ്മാനം (5000/-) - 2048  2175  2674  3474  3844  4000  4484  4498  5152  5959  6081  6630  7842  8275  8586  8669  8736  9121  9901  

Suvarna Keralam Kerala lottery Lottery Result സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം

