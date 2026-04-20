Bhagyathara BT-50 Kerala Lottery Result Today: സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് ഭാഗ്യതാര.
ഭാഗ്യതാരയുടെ ഇന്നത്തെ ഫലം അറിയാം...
ഭാഗ്യതാര ബിറ്റി 50 എന്ന ഭാഗ്യക്കുറിയാണ് ഇന്ന് നറുക്കെടുത്തത്. തിരുവനന്തപുരം ഗോർക്കി ഭവനിൽ ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 3 മണിക്കായിരുന്നു നറുക്കെടുപ്പ്.
ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയാണ്. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്.
ഒന്നാം സമ്മാനം BS 537563 എന്ന ടിക്കറ്റ് നമ്പരിനാണ് ലഭിച്ചത്. രണ്ടാം സമ്മാനം BX 246280 എന്ന നമ്പരിനും മൂന്നാം സമ്മാനം BO 473884 എന്ന നമ്പരിനും ലഭിച്ചു. നാലാം സമ്മാനം (5000/-) - 0090 0397 0546 0743 1675 3006 3130 3922 4195 4317 4569 5005 5419 6897 7892 8037 8143 8603 9581
സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ വീതം ലഭിക്കും. BN 537563 BO 537563 BP 537563 BR 537563 BT 537563 BU 537563 BV 537563 BW 537563 BX 537563 BY 537563 BZ 537563
50 രൂപ വിലയുള്ള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്. ഫലത്തിന്റെ പൂർണവിവരം വൈകിട്ടോടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.
Gold Rate Kerala Today: അക്ഷയ തൃതീയയിൽ സ്വർണ വ്യാപാരം എങ്ങനെ? ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം...