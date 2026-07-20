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Kerala BT-63 Lottery Result Today: ഭാ​ഗ്യതാരയിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം ആരുടെ കൈകളിലേക്ക്? ലോട്ടറി ഫലം...

Written ByKarthika V
Published: Jul 20, 2026, 01:13 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 01:13 PM IST

Kerala Lottery Result Today 20.07.2026: തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജങ്ഷനിലെ ​ഗോർക്കി ഭവനിലാണ് ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. 

 

ഭാ​ഗ്യതാരയുടെ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയാം...

 

1/5

ഭാ​ഗ്യതാര ബിറ്റി-63 എന്ന ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. 

 

2/5

ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഭാ​ഗ്യതാര ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം. 

 

3/5

രണ്ടാം സമ്മാനമായി 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുക. 

 

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50 രൂപ വിലയുള്ള ഭാ​ഗ്യതാരയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനത്തുക 100 രൂപയാണ്.

 

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എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലുമാണ് ഭാ​ഗ്യതാര ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. 

 

TAGS:
Kerala Lottery Result
Bhagyathara Lottery Result

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