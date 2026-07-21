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Kerala SS 529 Lottery Result Today: ഒരു കോടി ആര് നേടും? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം...

Written ByKarthika V
Published: Jul 21, 2026, 01:26 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 01:26 PM IST

Sthree Sakthi SS 529 Lottery Result Today: തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജങ്ഷനിലെ ​ഗോർക്കി ഭവനിലാണ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. 

 

സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയാം...

 

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സ്ത്രീ ശക്തി എസ്എസ് 529 എന്ന ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. 

 

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ഒരു കോടി രൂപയാണ് സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം. 

 

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രണ്ടാം സമ്മാനമായി 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുക. 

 

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50 രൂപ വിലയുള്ള സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനത്തുക 100 രൂപയാണ്.

 

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എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലുമാണ് സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. 

 

TAGS:
Kerala Lottery Result
Sthree Sakthi Lottery Result

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