Sthree Sakthi SS 529 Lottery Result Today: തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജങ്ഷനിലെ ഗോർക്കി ഭവനിലാണ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.
സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യശാലിയെ അറിയാം...
സ്ത്രീ ശക്തി എസ്എസ് 529 എന്ന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്.
ഒരു കോടി രൂപയാണ് സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം.
രണ്ടാം സമ്മാനമായി 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുക.
50 രൂപ വിലയുള്ള സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനത്തുക 100 രൂപയാണ്.
എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലുമാണ് സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.