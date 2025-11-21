Kerala Lottery Result Today 21.11.2025: ഇന്ന് ഒരു കോടി നേടാം; സുവർണ കേരളം ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം

21 November 2025 Kerala Lottery Result Today: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് സുവർണ കേരളം.
Margashirsha Amavasya 2025: ഇന്ന് മാർഗശീർഷ അമാവാസി; ഈ പുണ്യദിനത്തിൽ പൂർവികരുടെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇക്കാര്യങ്ങൾ
Nov 20 Love Horoscope: ഈ രാശിക്കാരുടെ പ്രണയ ജീവിത്തത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും...ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശി
Nov 21 Love Horoscope: ഈ രാശിക്കാരുടെ പ്രേമബന്ധങ്ങളില് തകര്ച്ചയുണ്ടായേക്കാം..അറിയൂ ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശി
Shani Vakri 2026: പുതുവർഷത്തിൽ ശനിയുടെ വക്രഗതി സഞ്ചാരം; 12 രാശിക്കാരുടെയും സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Gold price
Gold Rate Kerala Today: 90,000ന് താഴേക്കില്ല; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്, നിരക്കറിയാം
