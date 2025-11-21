English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Kerala Lottery Result Today 21.11.2025: ഇന്ന് ഒരു കോടി നേടാം; സുവർണ കേരളം ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം

Kerala Lottery Result Today 21.11.2025: ഇന്ന് ഒരു കോടി നേടാം; സുവർണ കേരളം ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം

21 November 2025 Kerala Lottery Result Today: കേരള സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് സുവർണ കേരളം.
  • Nov 21, 2025, 02:11 PM IST
1 /5

2 /5

3 /5

4 /5

5 /5

Kerala Lottery Result Kerala Lottery Result Today

Next Gallery

Gold Rate Kerala Today: 90,000ന് താഴേക്കില്ല; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്, നിരക്കറിയാം

You May Like

Sponsored by Taboola