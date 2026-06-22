Bhagyathara BT-59 Kerala Lottery Result: സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ഭാഗ്യക്കുറിയാണ് ഭാഗ്യതാര.
ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം...
ഭാഗ്യതാര ബിറ്റി-59 ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം ഗോർക്കി ഭവനിൽ നടക്കും.
ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുന്നത്. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്.
നാലാം സമ്മാനമായും സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും ലഭിക്കുന്നത് 5000 രൂപയാണ്.
50 രൂപ വിലയുള്ള ഭാഗ്യതാര ടിക്കറ്റിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.
ഫലത്തിന്റെ പൂർണരൂപം വൈകിട്ടോടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.