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കേരള ബിറ്റി-59 ലോട്ടറി ഫലം: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? അറിയാം ഭാ​ഗ്യതാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

Written ByKarthika V
Published: Jun 22, 2026, 12:54 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 12:54 PM IST

Bhagyathara BT-59 Kerala Lottery Result: സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ഭാ​ഗ്യക്കുറിയാണ് ഭാ​ഗ്യതാര. 

 

ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം...

 

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ഭാ​ഗ്യതാര ബിറ്റി-59 ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം ​ഗോർക്കി ഭവനിൽ നടക്കും. 

 

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ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുന്നത്. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. 

 

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നാലാം സമ്മാനമായും സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും ലഭിക്കുന്നത് 5000 രൂപയാണ്. 

 

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50 രൂപ വിലയുള്ള ഭാ​ഗ്യതാര ടിക്കറ്റിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്. 

 

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ഫലത്തിന്റെ പൂർണരൂപം വൈകിട്ടോടെ ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. 

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