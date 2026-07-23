Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Kerala KN 633 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയണ്ടേ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

Kerala KN 633 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയണ്ടേ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

Written ByKarthika V
Published: Jul 23, 2026, 01:23 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 01:23 PM IST

Karunya Plus KN 633 Lottery Result Today: കേരള സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ പുറത്തിറക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് കാരുണ്യ പ്ലസ്.

 

കാരുണ്യ പ്ലസിന്റെ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് നോക്കാം...

 

1/5

ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഭാ​ഗ്യശാലിക്ക് ലഭിക്കുക. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. 

 

2/5

തിരുവനന്തപുരം ​ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. 

 

3/5

നാലാം സമ്മാനമായും സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ വീതം ലഭിക്കും. 

 

4/5

100 രൂപയാണ് ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം.

 

5/5

50 രൂപയാണ് കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാ​ഗ്യക്കുറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില.

TAGS:
Kerala Lottery Result
Karunya Plus Lottery Result

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
UAE Traffic Law: മദ്യപിച്ച് വണ്ടിയോടിച്ചാൽ പിടിവീഴും! യുഎഇയിൽ പിഴയും തടവും ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കലും!
UAE news47 min ago
2
Sikkim Tunnel Accident48 min ago
3
PM Modi1 hr ago
4
Sabarimala2 hrs ago
5
Fake Case3 hrs ago