Karunya Plus KN 633 Lottery Result Today: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ പുറത്തിറക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് കാരുണ്യ പ്ലസ്.
കാരുണ്യ പ്ലസിന്റെ ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യശാലി ആരെന്ന് നോക്കാം...
ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഭാഗ്യശാലിക്ക് ലഭിക്കുക. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്.
തിരുവനന്തപുരം ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.
നാലാം സമ്മാനമായും സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ വീതം ലഭിക്കും.
100 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം.
50 രൂപയാണ് കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില.