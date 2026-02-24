English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kerala SS-508 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

Kerala SS-508 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

Sthree Sakthi SS-508 Kerala Lottery Result Today: കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് സ്ത്രീ ശക്തി.

 

സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ എസ്എസ് 508 എന്ന ലോട്ടറിയാണ് ഇന്ന് നറുക്കെടുത്തത്. ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജംഗ്ഷനിലെ ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചായിരുന്നു നറുക്കെടുപ്പ്. 

 
ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയാണ്. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷവും മൂന്നാം സമ്മാനം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. നാലാം സമ്മാനം 5,000 രൂപയും ലഭിക്കും.       

ഒന്നാം സമ്മാനം: SB 543647, രണ്ടാം സമ്മാനം: SB 296805, മൂന്നാം സമ്മാനം: SL 233970.           

നാലാം സമ്മാനം: 0118  0350  0704  1150  1152  1671  1798  4775  5141  5627  6134  6163  6500  6508  6691  7759  7979  9012  9076  

സമാശ്വാസ സമ്മാനം: SA 543647, SC 543647, SD 543647, SE 543647, SF 543647, SG 543647, SH 543647, SJ 543647, SK 543647, SL 543647, SM 543647  

അഞ്ചാം സമ്മാനം 2,000 രൂപയുമാണ്. ആറാം സമ്മാനം 1,000 രൂപയും ഏഴാം സമ്മാനം 500 രൂപയുമാണ്. എട്ടാം സമ്മാനം 200 രൂപയും ഒൻപതാം സമ്മാനം 100 രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുക    

Sthree Sakthi Lottery Result Kerala Lottery Result സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം ഇന്ന് കേരള ലോട്ടറി ഫലം

