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കേരള ഡിഎൽ-58 ലോട്ടറി ഫലം: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്ക്? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം...

Written ByKarthika V
Published: Jun 24, 2026, 01:12 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 01:12 PM IST

Kerala DL-58 Lottery Result Today: സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് ധനലക്ഷ്മി.

 

ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരാണെന്ന് നോക്കാം.

 

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ധനലക്ഷ്മി ഡിഎൽ 58 എന്ന ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് ​ഗോർക്കി ഭവനിൽ നടക്കുന്നത്. 

 

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ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയാണ്. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. 

 

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നാലാം സമ്മാനമായും സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ വീതമാണ് ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നത്. 

 

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50 രൂപ വിലയുള്ള ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്. 

 

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ഫലത്തിന്റെ പൂർണരൂപം വൈകിട്ടോടെ സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. 

 

TAGS:
Kerala Lottery Result
Dhanalekshmi Lottery Result

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