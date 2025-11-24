24 November 2025 Kerala Bhagyathara BT-30 Lottery Result Today: സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ഭാഗ്യക്കുറിയാണ് ഭാഗ്യതാര.
ഭാഗ്യതാരയുടെ ബിറ്റി 30 എന്ന സീരീസിലുള്ള ഭാഗ്യക്കുറികളാണ് ഇന്ന് നറുക്കെടുക്കുന്നത്.
ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയാണ്. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷവും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്.
നാലാം സമ്മാനമായി 5000 രൂപ ലഭിക്കും. കൂടാതെ സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ വീതം ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്.
എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ഭാഗ്യതാരയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.
50 രൂപയാണ് ഒരു ഭാഗ്യതാര ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്.
ഫലത്തിന്റെ പൂർണരൂപം വൈകിട്ടോടെ സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.