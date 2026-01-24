English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Christmas New Year BR 107 Lottery Result: 20 കോടി നേടിയ ആ ഭാ​ഗ്യ നമ്പർ ഇതാണ്..! ക്രിസ്മസ്- പുതുവത്സര ബമ്പർ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

Christmas New Year BR 107 Lottery Result: 20 കോടി നേടിയ ആ ഭാ​ഗ്യ നമ്പർ ഇതാണ്..! ക്രിസ്മസ്- പുതുവത്സര ബമ്പർ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

Kerala Christmas New Year Bumper BR 107 Lottery Result: 400 രൂപയാണ് ക്രിസ്മസ്- പുതുവത്സര ബമ്പറിന്റെ ടിക്കറ്റ് വില

 

ക്രിസ്മസ്- പുതുവത്സര ബമ്പറിന്റെ നറുക്കെടുപ്പ് ഇന്ന് ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 2 മണിക്ക് നടന്നു. BR 107 എന്ന സീരീസ് ആണ് നറുക്കെടുക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ​ഗോർഖി ഭവൻ ആണ് നറുക്കെടുപ്പ് സ്ഥലം.

 
1 /6

ക്രിസ്മസ്- പുതുവത്സര ബമ്പർ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ്. XC 138455 എന്ന നമ്പരിനാണ് ഇക്കുറി ഭാ​ഗ്യം അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. 20 കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക. കോട്ടയത്ത് വിറ്റ ലോട്ടറിക്കാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം അടിച്ചിരിക്കുന്നത്.  

2 /6

20 കോടി രൂപ ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിക്കുന്ന ക്രിസ്മസ് ബമ്പറിന്റെ രണ്ടാം സമ്മാനവും 20 കോടിയാണ്. ഒരാൾക്ക് 1 കോടി വച്ച് 20 പേര്‍ക്കാണ് രണ്ടാം സമ്മാനം ലഭിച്ചത്.  

3 /6

രണ്ടാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ വീതം 20 പേർക്കാണ് ലഭിക്കുക. ഏതൊക്കെ നമ്പരുകൾക്കാണ് രണ്ടാം സമ്മാനം ലഭിച്ചതെന്ന് നോക്കാം - XD 241658, XD 286844, XB 182497, XK 489087, XC 362518, XK 464575, XA 226117, XB 413318, XL 230208, XC 103751, XJ 407914, XC 239163, XC 312872, XC 203258, XJ 474940, XB 359237, XA 528505, XK 136517, XE 130140.   

4 /6

മൂന്നാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ വീതം 20 പേര്‍ക്കാണ് ലഭിക്കുക.

5 /6

നാലാം സമ്മാനമായി 3 ലക്ഷം രൂപ വീതം 20 പേര്‍ക്കും ലഭിക്കും.  

6 /6

അഞ്ചാം സമ്മാനം 2 ലക്ഷം രൂപ വീതം 20 പേര്‍ക്കും ലഭിക്കും. കൂടാതെ സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി ഒരു കോടി രൂപ വീതം 20 പേര്‍ക്കും ലഭിക്കും.  

Christmas Newyear Bumper Lottery Bumper Lottery Result Kerala Lottery Result Lottery Result Today ബമ്പര്‍ ലോട്ടറി

Next Gallery

Guru Budh Yuti: 12 വർഷത്തിനുശേഷം വ്യാഴ-ബുധ നവപഞ്ചമ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും അത്യപൂർവ്വ നേട്ടങ്ങൾ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

You May Like

Sponsored by Taboola