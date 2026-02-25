English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Kerala DL-41 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

Kerala DL-41 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

Dhanalekshmi DL-41 Kerala Lottery Result Today: എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് ധനലക്ഷ്മി.

 

ധനലക്ഷ്മി ഡിഎൽ 41 എന്ന ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുക. ബുധനാഴ്ച ദിവസത്തെ ഭാ​ഗ്യസാലി ആരെന്ന് അറിയാം...

 
ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം ദോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.   

ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഭാ​ഗ്യശാലിക്ക് ലഭിക്കുക ഒരു കോടി രൂപയാണ്.   

രണ്ടാം സമ്മാനമായി 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുക.   

നാലാം സമ്മാനമായും സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ വീതമാണ് ലഭിക്കുക.   

50 വിലയുള്ള ടിക്കറ്റിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.   

