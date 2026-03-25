Dhanalekshmi DL-45 Kerala Lottery Result Today: എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്നതാണ് ധനലക്ഷ്മി ഭാഗ്യക്കുറി.
ധനലക്ഷ്മിയുടെ ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യശാലി ആരായിരിക്കും?
ധനലക്ഷ്മി ഡിഎൽ 45 ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് നറുക്കെടുപ്പ്.
ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയാണ്. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷവും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷവുമാണ്.
നാലാം സമ്മാനമായും സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ വീതം ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.
50 രൂപയാണ് ധനലക്ഷ്മി ടിക്കറ്റിന്റെ വില. വൈകിട്ടോടെ സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.
ആദ്യ മൂന്ന് സമ്മാനങ്ങൾ നേടിയവർ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റും ആവശ്യമായ രേഖകളുമായി 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബാങ്കിലോ, ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ഹാജരായാൽ മാത്രമെ സമ്മാനത്തുക ലഭിക്കൂ. മറ്റ് സമ്മാനത്തുകകൾ ലോട്ടറി ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും.
