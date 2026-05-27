Dhanalekshmi DL-54 Lottery Result Today: സംസ്ഥാവ ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് ധനലക്ഷ്മി.
ധനലക്ഷ്മി ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയാം...
ധനലക്ഷ്മി ഡിഎൽ 54 എന്ന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്.
ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക.
ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയാണ്. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷവും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്.
നാലാം സമ്മാനമായും സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും ഭാഗ്യശാലികൾക്ക് 5000 രൂപ വീതവും ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്.
50 രൂപ വിലയുള്ള ധനലക്ഷ്മി ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.