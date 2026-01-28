Dhanalekshmi DL-37 Lottery Result Today: സംസ്ഥാന ലോട്ടറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറിയുടെ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഒന്നാം സമ്മാനമായ ഒരു കോടി രൂപ ലഭിച്ചത് തൃശൂരില് വിറ്റ DJ 904882 എന്ന നമ്പറിലുള്ള ടിക്കറ്റിന്.
രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപ മലപ്പുറത്ത് വിറ്റ DF 611861 എന്ന നമ്പറിന് ലഭിച്ചു.
മൂന്നാം സമ്മാനമായ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ തിരുവനന്തപുരത്ത് വിറ്റ DJ 337734 എന്ന നമ്പറിന്.
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- 5000 രൂപ- DA 904882 DB 904882 DC 904882 DD 904882 DE 904882 DF 904882 DG 904882 DH 904882 DK 904882 DL 904882 DM 904882
നാലാം സമ്മാനം- 5000 രൂപ- 0299 0408 0445 0882 0949 1963 2593 2656 3882 4232 4754 4931 5406 6019 6229 6361 7641 9048 9879
