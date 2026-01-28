English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Kerala DL-37 Lottery Result Today: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം ഈ നമ്പറിന്; ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു

Kerala DL-37 Lottery Result Today: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം ഈ നമ്പറിന്; ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു

Dhanalekshmi DL-37 Lottery Result Today: സംസ്ഥാന ലോട്ടറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറിയുടെ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
  • Jan 28, 2026, 05:00 PM IST
1 /5

ഒന്നാം സമ്മാനമായ ഒരു കോടി രൂപ ലഭിച്ചത് തൃശൂരില്‍ വിറ്റ DJ 904882 എന്ന നമ്പറിലുള്ള ടിക്കറ്റിന്.

2 /5

രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപ മലപ്പുറത്ത് വിറ്റ DF 611861 എന്ന നമ്പറിന് ലഭിച്ചു.

3 /5

മൂന്നാം സമ്മാനമായ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ തിരുവനന്തപുരത്ത് വിറ്റ DJ 337734 എന്ന നമ്പറിന്. 

4 /5

പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- 5000 രൂപ- DA 904882  DB 904882  DC 904882  DD 904882  DE 904882  DF 904882  DG 904882  DH 904882  DK 904882  DL 904882  DM 904882

5 /5

നാലാം സമ്മാനം- 5000 രൂപ- 0299 0408 0445 0882 0949 1963 2593 2656 3882 4232 4754 4931 5406 6019 6229 6361 7641 9048 9879

Lottery Result Today Dhanalekshmi DL-37

Next Gallery

Plane Crash: സഞ്ജയ് ഗാന്ധി മുതൽ അജിത് പവാർ വരെ; വിമാന ദുരന്തത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട പ്രമുഖർ

You May Like

Sponsored by Taboola