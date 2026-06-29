Kerala Lottery Result Today 29.06.2026: സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് ഭാഗ്യതാര.
ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ?
ഭാഗ്യതാര ബിറ്റി 60 എന്ന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം ഗോർക്കി ഭവനിൽ ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്ക് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കും.
ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഭാഗ്യശാലിക്ക് ലഭിക്കുക. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷവും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്.
നാലാം സമ്മാനവും സമാശ്വാസ സമ്മാനവും ഒരേ തുകയാണ്. 5000 രൂപ വീതമാണ് വിജയിതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുക.
50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യതാര ടിക്കറ്റിന്റെ വില. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനത്തുക 100 രൂപയാണ്.