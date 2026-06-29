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Kerala BT-60 Lottery Result Today: ഭാ​ഗ്യശാലിക്ക് ലഭിക്കുക ഒരു കോടി! ഭാ​ഗ്യതാര ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ഫലം അറിയാം...

Written ByKarthika V
Published: Jun 29, 2026, 01:07 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 01:07 PM IST

Kerala Lottery Result Today 29.06.2026: സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് ഭാ​ഗ്യതാര. 

 

ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ?

 

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ഭാ​ഗ്യതാര ബിറ്റി 60 എന്ന ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. 

 

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തിരുവനന്തപുരം ​ഗോർക്കി ഭവനിൽ ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്ക് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കും. 

 

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ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഭാ​ഗ്യശാലിക്ക് ലഭിക്കുക. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷവും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. 

 

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നാലാം സമ്മാനവും സമാശ്വാസ സമ്മാനവും ഒരേ തുകയാണ്. 5000 രൂപ വീതമാണ് വിജയിതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുക. 

 

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50 രൂപയാണ് ഭാ​ഗ്യതാര ടിക്കറ്റിന്റെ വില. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനത്തുക 100 രൂപയാണ്. 

 

TAGS:
Kerala Lottery Result Today
Bhagyathara Lottery Result

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