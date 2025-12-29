Bhagyathara BT-35 Kerala Lottery Result Today: കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ച്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് ഭാഗ്യതാര
ഭാഗ്യതാരയുടെ ബിറ്റി 35 എന്ന ലോട്ടറിയാണ് ഇന്ന് നറുക്കെടുത്തത്. ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജംഗ്ഷനിലെ ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്
ഭാഗ്യതാര ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി രൂപ ലഭിക്കും. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷവും മൂന്നാം സമ്മാനം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. നാലാം സമ്മാനം 5,000 രൂപയും ലഭിക്കും.
ഒന്നാം സമ്മാനം: BH 559235, രണ്ടാം സമ്മാനം: BG 798832, മൂന്നാം സമ്മാനം: BH 720308.
നാലാം സമ്മാനം: 0684 1266 3227 3407 3478 3682 4517 4526 4565 5194 5877 7050 7337 8273 8670 8820 9335 9455 9585
സമാശ്വാസ സമ്മാനം: BA 559235, BB 559235, BC 559235, BD 559235, BE 559235, BF 559235, BG 559235, BJ 559235, BK 559235, BL 559235, BM 559235
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2,000 രൂപയുമാണ്. ആറാം സമ്മാനം 1,000 രൂപയും ഏഴാം സമ്മാനം 500 രൂപയുമാണ്. എട്ടാം സമ്മാനം 200 രൂപയും ഒൻപതാം സമ്മാനം 100 രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുക
