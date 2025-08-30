English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Karunya Lottery Result Today 30 August 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാനാര്? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം

Karunya Lottery Result Today 30 ആഗസ്റ്റ് 2025: ഒരു കോടി രൂപയാണ് കാരുണ്യ ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുന്നത്

 

സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ കാരുണ്യ കെആർ-721 (Karunya KR-721) ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പുറത്ത്. ഉച്ചക്ക് ശേഷം 3 മണിക്ക് സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഗോർക്കി ഭവനിൽ വെച്ചാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്.

 
കാരുണ്യ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ രണ്ടാം സമ്മാനമായി 25 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 10 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുക. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 5,000 രൂപയാണ് സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുക.  

ഒന്നാം സമ്മാനം KN 541229 (PAYYANNUR) എന്ന നമ്പറിനാണ് ലഭിച്ചത്. രണ്ടാം സമ്മാനം KW 278628 (IRINJALAKKUDA) എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ് ലഭിച്ചത്. മൂന്നാം സമ്മാനം KT 320628 (IRINJALAKKUDA) എന്ന നമ്പറിനാണ് ലഭിച്ചത്.   

സമാശ്വാസ സമ്മാനം: KO 541229, KP 541229, KR 541229, KS 541229, KT 541229, KU 541229, KV 541229, KW 541229, KX 541229, KY 541229, KZ 541229  

നാലാം സമ്മാനം: 0014  0052  0063  1125  1319  1734  1778  2175  2245  4868  5648  6079  6353  6883  7511  7668  8499  8521  8752  9091  

കാരുണ്യ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം നൂറ് രൂപയാണ്. കാരുണ്യ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ടിക്കറ്റിന് 50 രൂപയാണ് വില. കാരുണ്യ ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലുമാണ് നടക്കുക  

