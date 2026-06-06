/Kerala Lottery Result Today: കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം; ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ഈ നമ്പറിന്, നിങ്ങളാണോ ആ ഭാഗ്യവാൻ?

Kerala Lottery Result Today Prize List: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന കാരുണ്യ ലോട്ടറിയുടെ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഒന്നാം സമ്മാനം- ഒരു കോടി രൂപ- KH 881627 എന്ന നമ്പറിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
രണ്ടാം സമ്മാനം- 25 ലക്ഷം രൂപ- KG 809822 എന്ന നമ്പറിനാണ് രണ്ടാം സമ്മാനമായ 25 ലക്ഷം രൂപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മൂന്നാം സമ്മാനം- അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ- KE 220078. നാലാം സമ്മാനം- 5000 രൂപ- 0367 4516 0616 5775 1015 5847 1123 6019 2047 6936 2193 7216 3600 8256 3814 8904 3854 9832 4456
അഞ്ചാം സമ്മാനം- 2000 രൂപ- 0184 1058 3095 3105 5987 7273
ആറാം സമ്മാനം- 1000 രൂപ- 0550 1537 1541 1612 2289 2956 3015 3168 3196 3859 4091 4988 5234 5300 5369 5575 5835 6009 7193 7817 7973 8168 8200 8361 9408