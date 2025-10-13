English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ‍Kerala Lottery Result 13 October 2025: ഭാ​ഗ്യതാരയുടെ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ‌? ലോട്ടറി ഫലം

‍Kerala Lottery Result 13 October 2025: ഭാ​ഗ്യതാരയുടെ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ‌? ലോട്ടറി ഫലം

Kerala BT- 24 Lottery Result: സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് ഭാ​ഗ്യതാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി.

 

ഇന്ന് ഭാ​ഗ്യതാരയുടെ ബിറ്റി 24 എന്ന സീരീസിലുള്ള ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് നടക്കുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ചകളിലാണ് ഇത് നറുക്കെടുക്കുന്നത്. 

 

 
ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയാണ്. രണ്ടാം സമ്മാനമായി ഭാ​ഗ്യശാലിക്ക് ലഭിക്കുക 30 ലക്ഷം രൂപ. മൂന്നാം സമ്മാനം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപയും ലഭിക്കും.  

നാലാം സമ്മാനമായി 5000 രൂപയാണ് നൽകുക. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ വീതം ലഭിക്കും.   

തിരുവനന്തപുരം ​ഗോർക്കി ഭവനിൽ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക.   

50 രൂപയാണ് ഭാ​ഗ്യതാരയുടെ വില. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.  

ഫലത്തിന്റെ പൂർണരൂപം ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. 

Kerala lottery Bhagyathara Lottery Kerala Lottery Results കേരള ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം ഭാ​ഗ്യതാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

