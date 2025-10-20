Kerala Lottery Result 20 October 2025: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നേടിയത് നിങ്ങളോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം

Kerala BT 25 Lottery Result: കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് ഭാഗ്യതാര
ഭാഗ്യതാര ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി രൂപയാണ് ലഭിക്കുന്നത്
രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷവും മൂന്നാം സമ്മാനം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും. നാലാം സമ്മാനം 5,000 രൂപയും അഞ്ചാം സമ്മാനം 2,000 രൂപയും. ആറാം സമ്മാനം 1,000 രൂപയും ഏഴാം സമ്മാനം 500 രൂപയും
ഒന്നാം സമ്മാനം: BF 176282, രണ്ടാം സമ്മാനം: BD 634885, മൂന്നാം സമ്മാനം: BF 358094.
നാലാം സമ്മാനം: 2124 2514 3639 4812 5409 6282 6750 7417 7491 7943 8217 8223 8303 8304 8520 8804 9000 9288 9416
സമാശ്വാസ സമ്മാനം: BA 176282, BB 176282, BC 176282, BD 176282, BE 176282, BG 176282, BH 176282, BJ 176282, BK 176282, BL 176282, BM 176282
എട്ടാം സമ്മാനം 200 രൂപയും ഒൻപതാം സമ്മാനം 100 രൂപയും. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജംഗ്ഷനിലെ ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക