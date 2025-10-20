English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kerala Lottery Result 20 October 2025: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നേടിയത് നിങ്ങളോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം

Kerala Lottery Result 20 October 2025: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നേടിയത് നിങ്ങളോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം

Kerala BT 25 Lottery Result: കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് ഭാഗ്യതാര

 

ഭാഗ്യതാര ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി രൂപയാണ് ലഭിക്കുന്നത്

 
രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷവും മൂന്നാം സമ്മാനം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും. നാലാം സമ്മാനം 5,000 രൂപയും അഞ്ചാം സമ്മാനം 2,000 രൂപയും. ആറാം സമ്മാനം 1,000 രൂപയും ഏഴാം സമ്മാനം 500 രൂപയും  

ഒന്നാം സമ്മാനം: BF 176282, രണ്ടാം സമ്മാനം: BD 634885, മൂന്നാം സമ്മാനം: BF 358094.  

നാലാം സമ്മാനം: 2124  2514  3639  4812  5409  6282  6750  7417  7491  7943  8217  8223  8303  8304  8520  8804  9000  9288  9416     

സമാശ്വാസ സമ്മാനം: BA 176282, BB 176282, BC 176282, BD 176282, BE 176282, BG 176282, BH 176282,  BJ 176282, BK 176282, BL 176282, BM 176282  

എട്ടാം സമ്മാനം 200 രൂപയും ഒൻപതാം സമ്മാനം 100 രൂപയും. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജംഗ്ഷനിലെ ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക  

Bhagyathara Lottery Kerala Lottery Results Lottery Results ഭാഗ്യധാര ലോട്ടറി

