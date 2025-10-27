Kerala Lottery Result 27 October 2025: ഒരു കോടിയുടെ ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യശാലി ആര്? ഭാഗ്യതാര ലോട്ടറി ഫലം

Kerala BT- 26 Lottery Result: ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഭാഗ്യതാര ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം.
കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് ഭാഗ്യതാര. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയുമാണ് ഭാഗ്യതാര ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.
ഭാഗ്യതാര ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയാണ്. ഒന്നാംസമ്മാനം- BZ 435969 എന്ന നമ്പറിനാണ്.
രണ്ടാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപയാണ്. BR 588600 എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ് രണ്ടാം സമ്മാനം.
മൂന്നാം സമ്മാനം- 1 ലക്ഷം രൂപ. BT 520493 എന്ന നമ്പറിനാണ് മൂന്നാംസമ്മാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി വ്യത്യസ്ത സീരീസുകളിലെ ഒരേ നമ്പറുകൾക്ക് 5000 രൂപ ലഭിക്കും.