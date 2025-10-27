English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kerala Lottery Result 27 October 2025: ഒരു കോടിയുടെ ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യശാലി ആര്? ഭാഗ്യതാര ലോട്ടറി ഫലം

Kerala Lottery Result 27 October 2025: ഒരു കോടിയുടെ ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യശാലി ആര്? ഭാഗ്യതാര ലോട്ടറി ഫലം

Kerala BT- 26 Lottery Result: ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഭാഗ്യതാര ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം.
  • Oct 27, 2025, 01:12 PM IST
1 /5

കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് ഭാഗ്യതാര. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയുമാണ് ഭാഗ്യതാര ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.

2 /5

ഭാഗ്യതാര ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയാണ്. ഒന്നാംസമ്മാനം- BZ 435969 എന്ന നമ്പറിനാണ്.

3 /5

രണ്ടാം  സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപയാണ്. BR 588600 എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ് രണ്ടാം സമ്മാനം.

4 /5

മൂന്നാം സമ്മാനം- 1 ലക്ഷം രൂപ. BT 520493 എന്ന നമ്പറിനാണ് മൂന്നാംസമ്മാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

5 /5

സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി വ്യത്യസ്ത സീരീസുകളിലെ ഒരേ നമ്പറുകൾക്ക് 5000 രൂപ ലഭിക്കും.

