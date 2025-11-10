Kerala BT 28 Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാര തുണച്ചോ? ഒരു കോടി ആർക്ക്! ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം

കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന ഭാഗ്യതാര ലോട്ടറി എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയുമാണ് നറുക്കെടുക്കുന്നത്.
Gold Rate Kerala Today: ഇന്നും അനക്കമില്ല! മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണവില; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും കുതിച്ചുയർന്നു; ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ സ്വർണവില
Kerala Lottery Result Today 9 November 2025: ഒരു കോടി സമ്മാനം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Lakshmi Favourite Zodiacs: 2026ൽ ഭാഗ്യദേവത അനുഗ്രഹിക്കും ഈ രാശിക്കാരെ; മഹായോഗം നൽകും മഹാമാറ്റങ്ങൾ
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും കുതിച്ചുയർന്നു; ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ സ്വർണവില
