Bhagyathara BT-48 Lottery Result Today: സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് ഭാഗ്യതാര.
ഭാഗ്യതാര ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയാം...
ഭാഗ്യതാര ബിറ്റി-48 എന്നാ ലോട്ടറിയാണ് ഇന്ന് നറുക്കെടുത്തത്. തിരുവനന്തപുരം ഗോർക്കി ഭവനിൽ ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 3 മണിക്കായിരുന്നു നറുക്കെടുപ്പ്.
ഒന്നാം സമ്മാനം നേടുന്ന ഭാഗ്യശാലിക്ക് ഒരു കോടി രൂപയാണ് ലഭിക്കുക. രണ്ടാം സമ്മാനക്കാർക്ക് 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനക്കാർക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപയും ലഭിക്കും.
PT 543637 എന്ന നമ്പരിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ചത്. രണ്ടാം സമ്മാനം BO 252303 എന്ന നമ്പരിനും മൂന്നാം സമ്മാനം BS 529177 എന്ന നമ്പരിനും ലഭിച്ചു.
നാലാം സമ്മാനമായും സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ വീതമാണ് ലഭിക്കുക. 50 രൂപ വിലയുള്ള ഭാഗ്യതാരയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.
ഫലത്തിന്റെ പൂർണരൂപം വൈകിട്ടോടെ ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.
