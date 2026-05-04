Bhagyathara BT-52 Lottery Result Today: സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് ഭാഗ്യതാര.
ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യശാലി ആര്?
ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയാണ്. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷവും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്.
BU 178419 എന്ന ടിക്കറ്റ് നമ്പരിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ചത്. BR 131063 എന്ന നമ്പരിന് രണ്ടാം സമ്മാനവും BP 203448 എന്ന നമ്പരിന് മൂന്നാം സമ്മാനവും ലഭിച്ചു.
നാലാം സമ്മാനമായും സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ വീതം ലഭിക്കും.
100 രൂപയാണ് ഭാഗ്യതാര ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം.
50 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റിന്റെ വില.