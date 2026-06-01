Bhagyathara BT-56 Lottery Result Today: സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയാണ്.
ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം...
ഭാഗ്യതാര ബിറ്റി-56 എന്ന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം ഗോർക്കി ഭവനിൽ നടക്കുന്നത്.
ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് നടക്കുന്ന നറുക്കെടുപ്പിൽ രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷവും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്.
നാലാം സമ്മാനമായും സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും ലഭിക്കുക 5000 രൂപ വീതമാണ്.
അഞ്ചാം സമ്മാനമായി 2,000 രൂപയും ലഭിക്കും. ആറാം സമ്മാനമായി ആയിരം രൂപയാണ് ലഭിക്കുക. ഏഴാം സമ്മാനം 500 രൂപയും എട്ടാം സമ്മാനം 200 രൂപയുമാണ് ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നത്.
50 രൂപ വിലയുള്ള ഭാഗ്യതാര ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം നൂറ് രൂപയാണ്.