Kerala Lottery Result 01 October 2025: സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് ധനലക്ഷ്മി.
ഒരു കോടി രൂപയാണ് ധനലക്ഷ്മി ഭാഗ്യക്കുറിയിലൂടെ വിജയിക്ക് സമ്മാനമായി ലഭിക്കുന്നത്. എല്ലാ ബുധനാഴുചകളിലുമാണ് ധനലക്ഷ്മി ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.
ധനലക്ഷ്മി ഭാഗ്യക്കുറിയിലൂടെ രണ്ടാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക 30 ലക്ഷം രൂപയാണ്. മൂന്നാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷം രൂപയും ലഭിക്കും.
നാലാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക 5000 രൂപയാണ്. കൂടാതെ സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് 5000 രൂപയും നൽകുന്നുണ്ട്.
തിരുവനന്തപുരം ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്. ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ്.
50 രൂപ വിലയുള്ള ധനലക്ഷ്മി ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.
ഫലത്തിന്റെ പൂർണരൂപം വൈകിട്ട് ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.