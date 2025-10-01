English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Dhanalekshmi Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയണ്ടേ? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

Kerala Lottery Result 01 October 2025: സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് ധനലക്ഷ്മി. 

ഒരു കോടി രൂപയാണ് ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയിലൂടെ വിജയിക്ക് സമ്മാനമായി ലഭിക്കുന്നത്. എല്ലാ ബുധനാഴുചകളിലുമാണ് ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. 

 

 
ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയിലൂടെ രണ്ടാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക 30 ലക്ഷം രൂപയാണ്. മൂന്നാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷം രൂപയും ലഭിക്കും.   

നാലാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക 5000 രൂപയാണ്. കൂടാതെ സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് 5000 രൂപയും നൽകുന്നുണ്ട്.   

തിരുവനന്തപുരം ​ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് ഭാ​ഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്. ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ്.   

50 രൂപ വിലയുള്ള ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.  

ഫലത്തിന്റെ പൂർണരൂപം വൈകിട്ട് ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. 

Kerala Lottery Result Dhanalekshmi Lottery Dhanalekshmi lottery result today ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

