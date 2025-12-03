English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Kerala DL-29 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

Kerala DL-29 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

Kerala Dhanalekshmi DL-29 Lottery Result Today: സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ഭാ​ഗ്യക്കുറിയാണ് ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി.

 

ധനലക്ഷ്മിയുടെ ഡിഎൽ 29 എന്ന സീരീസിലുള്ള ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. 

 
ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയാണ്. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷവും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്.   

നാലാം സമ്മാനമായി 5000 രൂപയാണ് നൽകുന്നത്. കൂടാതെ സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ വീതം നൽകുന്നുണ്ട്.     

എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.     

സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ വില 50 രൂപയാണ്.     

ഫലത്തിന്റെ പൂർണരൂപം വൈകിട്ടോടെ ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.    

Kerala Lottery Result Dhanalekshmi Lottery Result കേരള ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

