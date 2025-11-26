English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Kerala DL-28 Lottery Result Today: ഇന്നത്ത് ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

Kerala Dhanalekshmi DL-28 Lottery Result Today: സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് ധനലക്ഷ്മി. 

 

ധനലക്ഷ്മിയുടെ ഡിഎൽ 28 എന്ന സീരീസിന്റെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. 

 
ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക. രണ്ടാം സമ്മാനമായി 30 ലക്ഷവും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷം രൂപയും ലഭിക്കും.     

നാലാം സമ്മാനമായി നൽകുന്നത് 5000 രൂപയാണ്. ഒപ്പം സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്.     

100 രൂപയാണ് സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം.    

50 രൂപയാണ് ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ വില. തിരുവനന്തപുരം ​ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്ക് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കും.     

വൈകിട്ടോടെ ഫലത്തിന്റെ പൂർണരൂപം ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.    

