Kerala DL-22 Lottery Result Today: ധനലക്ഷ്മി ഭാഗ്യക്കുറി എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ്.
ധനലക്ഷ്മിയുടെ ഡിഎൽ 22 എന്ന സീരീസിലുള്ള ഭാഗ്യക്കുറിയാണ് സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് ഇന്ന് നറുക്കെടുക്കുന്നത്.
ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി രൂപയും രണ്ടാം സമ്മാനമായി 30 ലക്ഷം രൂപയും ലഭിക്കും. മൂന്നാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷം രൂപയും ലഭിക്കും.
5000 രൂപ നാലാം സമ്മാനമായും സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്.
50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.
തിരുവനന്തപുരം ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.
ഫലത്തിന്റെ പൂർണരൂപം ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.
Neecha Bhanga Rajayoga: ദീപാവലി ദിനത്തിൽ പവർഫുൾ നീചഭംഗ യോഗം; ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല, വച്ചടി വച്ചടി കയറ്റം മാത്രം!