  • Kerala Lottery Result Today 15 October 2025: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരാണെന്ന് അറിയണ്ടേ? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

Kerala Lottery Result Today 15 October 2025: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരാണെന്ന് അറിയണ്ടേ? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

Kerala DL-22 Lottery Result Today: ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ്. 

 

ധനലക്ഷ്മിയുടെ ഡിഎൽ 22 എന്ന സീരീസിലുള്ള ഭാ​ഗ്യക്കുറിയാണ് സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് ഇന്ന് നറുക്കെടുക്കുന്നത്. 

 
ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി രൂപയും രണ്ടാം സമ്മാനമായി 30 ലക്ഷം രൂപയും ലഭിക്കും. മൂന്നാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷം രൂപയും ലഭിക്കും.   

5000 രൂപ നാലാം സമ്മാനമായും സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്.  

50 രൂപയാണ് ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ വില. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.  

തിരുവനന്തപുരം ​ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.  

ഫലത്തിന്റെ പൂർണരൂപം ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.  

Kerala Lottery Result Dhanalekshmi Lottery ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

