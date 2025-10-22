English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Kerala Lottery Result Today 22 October 2025: ഇന്നത്തെ ധനലക്ഷ്മിയുടെ ഒരു കോടിരൂപയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്?- ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം

Kerala Lottery Result Today 22 October 2025: ഇന്നത്തെ ധനലക്ഷ്മിയുടെ ഒരു കോടിരൂപയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്?- ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം

Kerala DL-23 Lottery Result Today: എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയുമാണ് ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.
  • Oct 22, 2025, 01:41 PM IST
കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് ധനലക്ഷ്മി. പന്ത്രണ്ട് സീരീസുകളിലായാണ് ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ പുറത്തിറക്കുന്നത്.

ഡിഎ, ഡിബി, ഡിസി, ഡിഡി, ഡിഇ, ഡിഎഫ്, ഡിജി, ഡിഎച്ച്, ഡിജെ, ഡികെ, ഡിഎൽ, ഡിഎം എന്നീ സീരീസുകളിലായാണ് ടിക്കറ്റുകൾ പുറത്തിറക്കുന്നത്.

ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയാണ്. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപ. മൂന്നാം സമ്മാനം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ. സമാശ്വാസ സമ്മാനം 5000 രൂപ.

നാലാം സമ്മാനം- 5000 രൂപ. അഞ്ചാം സമ്മാനം- 2000 രൂപ. ആറാം സമ്മാനം- 1000 രൂപ. ഏഴാം സമ്മാനം- 500 രൂപ. എട്ടാം സമ്മാനം- 200 രൂപ. ഒമ്പതാം സമ്മാനം- 100 രൂപ.

തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജങ്ഷനിലെ ഗോർക്കി ഭവനിലാണ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ്.

Kerala lottery ലോട്ടറി ധനലക്ഷ്മി കേരള ലോട്ടറി

