  Kerala Lottery Result Today 29 October 2025: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്നറിയാം; ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

Kerala Lottery Result Today 29 October 2025: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്നറിയാം; ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

Kerala DL-24 Lottery Result Today: സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് ധനലക്ഷ്മി.

 

ഇന്ന് ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ഡിഎൽ 24 എന്ന സീരീസിന്റെ നറുക്കെടുപ്പാണ് നടക്കുന്നത്. 

 
ഒന്നാം സമ്മാനം DS 806613 എന്ന ടിക്കറ്റ് നമ്പരിനാണ് ലഭിച്ചത്. രണ്ടാം സമ്മാനം DZ 425509 എന്ന ടിക്കറ്റിനും മൂന്നാം സമ്മാനം DT 209564 എന്ന ടിക്കറ്റിനുമാണ് ലഭിച്ചത്. 

നാലാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക 5000 രൂപ വീതമാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് 5000 രൂപ നൽകുന്നുണ്ട്.   

തിരുവനന്തപുരം ​ഗോർക്കി ഭവനിൽ ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 3 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്.  

50 രൂപയാണ് ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ വില. ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.   

ഫലത്തിന്റെ പൂർണരൂപം വൈകിട്ട് സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. 

Kerala Lottery Result Dhanalekshmi Lottery ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

