English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Kerala Lottery Result Today (14.01.2025): ഒരു കോടിയുടെ ആ ഭാ​ഗ്യശാലിയാര്? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം

Kerala Lottery Result Today (14.01.2025): ഒരു കോടിയുടെ ആ ഭാ​ഗ്യശാലിയാര്? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം

Dhanalekshmi DL 35 Lottery Result Today: ഒരു കോടി രൂപയാണ് ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറിയിലൂടെ ഒന്നാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക.

 

സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ധനലക്ഷ്മി ഡിഎൽ35 ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഇന്ന് മൂന്ന് മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ച് നടക്കും.

 
1 /5

ഒന്നാം സമ്മാനം - ഒരു കോടി രൂപ  

2 /5

രണ്ടാം സമ്മാനം - 30 ലക്ഷം രൂപ  

3 /5

മൂന്നാം സമ്മാനം - 5 ലക്ഷം രൂപ  

4 /5

സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും നാലാം സമ്മാനമായും ലഭിക്കുക 5000 രൂപയാണ്.   

5 /5

അഞ്ചാം സമ്മാനം 2,000 രൂപയാണ്. ആറാം സമ്മാനം ആയിരം രൂപയും ഏഴാം സമ്മാനം 500 രൂപയുമാണ്. എട്ടാം സമ്മാനമായി 200 രൂപയും ഒൻപതാം സമ്മാനമായി 100 രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുക.  

Dhanalekshmi Lottery Result Kerala Lottery Results Lottery Results ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

Next Gallery

Gold Rate January 14: സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്നു തന്നെ; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം!

You May Like

Sponsored by Taboola