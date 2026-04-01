Kerala DL 46 Lottery Result Today: ടിക്കറ്റ് കയ്യിലില്ലേ? ഇന്ന് നറുക്കെടുത്തത് ധനലക്ഷ്മിയാണേ..! ഫലം അറിയാം

Dhanalekshmi DL-46 Lottery Result Today: എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലുമാണ് ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. 

 

ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയാം...

 
തിരുവനന്തപുരം ​ഗോർക്കി ഭവനിൽ ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്.   

ധനലക്ഷ്മി ഡിഎൽ-46 എന്ന ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടന്നത്. ഭാ​ഗ്യശാലിക്ക് ലഭിക്കുക ഒരു കോടി രൂപയാണ്.   

ഒന്നാം സമ്മാനമായ ഒരു കോടി DZ 246443 എന്ന ഭാ​ഗ്യ നമ്പറിനാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാം സമ്മാനമായ 30 ലക്ഷം DU 885082 എന്ന നമ്പരിനും മൂന്നാം സമ്മാനമായ 5 ലക്ഷം രൂപ DY 167122 എന്ന നമ്പറിനും ലഭിച്ചു.  

നാലാം സമ്മാനം - 1098  1541  2684  2708  2799  3158  3231  3406  4474  5094  5105  5149  7195  7304  7425  7575  7840  8261  9637.   

സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ വീതം ലഭിക്കും. അഞ്ചാം സമ്മാനം 2,000 രൂപയും. ആറാം സമ്മാനം ആയിരം രൂപയുമാണ്. ഏഴാം സമ്മാനമായി 500 രൂപയും. എട്ടാം സമ്മാനമായി 200 രൂപയുമാണ്. 50 രൂപ വിലയുള്ള ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്. 

