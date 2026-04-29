Dhanalekshmi DL 50 Lottery Result Today: സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ഭാഗ്യക്കുറിയാണ് ധനലക്ഷ്മി.
ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഫലം അറിയാം...
തിരുവനന്തപുരം ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ച് ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 3 മണിക്കാണ് ധനലക്ഷ്മിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.
ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി രൂപയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. രണ്ടാം സമ്മാനമായി 30 ലക്ഷവും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷം രൂപയും ലഭിക്കും.
നാലാം സമ്മാനമായും സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ വീതം ലഭിക്കും.
100 രൂപയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം.
50 രൂപയാണ് ധനലക്ഷ്മി ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.
