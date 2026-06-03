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Kerala DL-55 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം...

Written ByKarthika V
Published: Jun 03, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 12:58 PM IST

Dhanalekshmi DL-55 Lottery Result: സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന ധനലക്ഷ്മിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയാണ്. 

 

ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം...

 

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ധനലക്ഷ്മി ഡിഎൽ-55 എന്ന ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം ​ഗോർക്കി ഭവനിൽ നടക്കുന്നത്. 

 

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രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷവും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. 

 

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നാലാം സമ്മാനമായും സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും ലഭിക്കുക 5000 രൂപ വീതമാണ്. 

 

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അഞ്ചാം സമ്മാനമായി 2,000 രൂപയും ലഭിക്കും. ആറാം സമ്മാനമായി ആയിരം രൂപയാണ് ലഭിക്കുക. ഏഴാം സമ്മാനം 500 രൂപയും എട്ടാം സമ്മാനം 200 രൂപയുമാണ് ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നത്. 

 

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50 രൂപ വിലയുള്ള സ്ത്രീ ശക്തി ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം നൂറ് രൂപയാണ്.   

 

TAGS:
Kerala Lottery Result
Dhanalekshmi Lottery Result
കേരള ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

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