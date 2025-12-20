Karunya KR-735 Lottery Result Today: കാരുണ്യ ഭാഗ്യക്കുറിയാണ് ഇന്ന് നറുക്കെടുത്തത്.
കാരുണ്യ കെആർ 735 എന്ന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടന്നത്. ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഭാഗ്യശാലിക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.
ഒന്നാം സമ്മാനം - KU 500563
രണ്ടാം സമ്മാനം - KU 562725
മൂന്നാം സമ്മാനം - KS 700846
സമാശ്വാസ സമ്മാനം - KN 500563, KO 500563, KP 500563, KR 500563, KS 500563, KT 500563, KV 500563, KW 500563, KX 500563, KY 500563, KZ 500563
നാലാം സമ്മാനം - 0708 1235 1345 1436 1828 2595 2750 3010 4103 4311 6221 6249 7620 7797 8033 8570 8596 9202 9346
Gajalakshmi Rajayoga: ഗജലക്ഷ്മി രാജയോഗം; പുതുവര്ഷത്തില് ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഭാഗ്യവര്ഷം..!