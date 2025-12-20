English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Kerala KR-735 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയണ്ടേ? കാരുണ്യ ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

Karunya KR-735 Lottery Result Today: കാരുണ്യ ഭാഗ്യക്കുറിയാണ് ഇന്ന് നറുക്കെടുത്തത്.

 

കാരുണ്യ കെആർ 735 എന്ന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടന്നത്. ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഭാ​ഗ്യശാലിക്ക്  ലഭിക്കുന്നത്.

 
ഒന്നാം സമ്മാനം - KU 500563  

രണ്ടാം സമ്മാനം - KU 562725  

മൂന്നാം സമ്മാനം - KS 700846  

സമാശ്വാസ സമ്മാനം - KN 500563, KO 500563, KP 500563, KR 500563, KS 500563, KT 500563, KV 500563, KW 500563, KX 500563, KY 500563, KZ 500563  

നാലാം സമ്മാനം - 0708  1235  1345  1436  1828  2595  2750  3010  4103  4311  6221  6249  7620  7797  8033  8570  8596  9202  9346  

Karunya Lottery Kerala Lottery Results Lottery Results കാരുണ്യ ഭാഗ്യക്കുറി കേരള ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

